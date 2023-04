“Io sono libero”, continua il viaggio di Scopelliti in giro per l’Italia: nuova tappa a Rieti

StrettoWeb

Continua il viaggio di Giuseppe Scopelliti in giro per l’Italia per la presentazione del suo libro “Io sono libero”, uscito da qualche anno. L’ex Sindaco di Reggio e Governatore della Calabria è già intervenuto al Parlamento Europeo a Roma e a Bari, sempre accompagnato dal suo grande amico Gianfranco Fini. Adesso la terza tappa sarà a Rieti, venerdì 21 aprile alle ore 18.30, presso la Sala Rieti Sotterranea di Via Pellicceria, 24.

Interverranno, oltre a Scopelliti e Fini, anche Chicco Costini, Presidente Area Rieti, e l’Avvocato Antonio Perelli. Modera Emiliano Grillotti, Direttore di Rietilife. Scopelliti anche in questo caso parlerà del suo libro e della sua determinazione nel “sentirsi libero” nonostante la difficile vita dentro le sbarre