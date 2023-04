Lampedusa: tentano di rubare il motore di un barchino, bimba annega in mare

StrettoWeb

Tragedia al largo di Lampedusa: una bambina di 4 anni, che viaggiava su un barchino partito dalla città tunisina di Sfax, è annegata in mare. Secondo i primi aggiornamenti, l’incidente è avvenuto per un tentato furto: la barca in ferro infatti, è stata avvicinata da un peschereccio tunisino che ha cercato di scippare il motore. Nella colluttazione, l’imbarcazione ha cominciato a oscillare, mettendo in grave pericolo le 34 persone a bordo, e ha fatto cadere la piccola nel buio del mare. A raccontare l’accaduto sono stati proprio i migranti soccorsi (4 uomini, 27 donne e 3 minori) dalla Capitaneria di Porto e alla Guardia di Finanza. Il gruppo, per la maggior parte proveniente dalla Costa d’Avorio, è sbarcato al molo Favarolo di Lampedusa e condotto all’hotspot dell’isola, in attesa di essere ascoltato dagli agenti della Squadra Mobile.