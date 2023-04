Lampedusa presa d’assalto (ma non dai turisti): oltre mille migranti in 24 ore

StrettoWeb

Chi si ostina a sostenere che quella dei migranti non è un’emergenza è cieco. O sordo. O entrambe le cose. La meravigliosa isola siciliana di Lampedusa, che potrebbe essere tra le mete turistiche più ambite d’Italia al pari di Ibiza per la Spagna, è sempre più presa d’assalto. A sbarcare sulle sue coste non sono però turisti ma orde di migranti, che arrivano in maniera incontrollata.

Solo la scorsa notte sono stati Centodue i disperati, giunti su tre diverse imbarcazioni, soccorsi da motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza nelle acque antistanti Lampedusa. Ieri, sull’isola, c’erano stati 20 sbarchi con un totale di 1.078 persone arrivate. Sugli ultimi tre barchini c’erano, rispettivamente, 28, 37 (compresi due minorenni e dieci donne) e 37 persone originarie di Guinea, Burkina Faso, Camerun, Mali, Sudan, Tunisia, Marocco e Siria. Tutti hanno riferito di essersi imbarcati a Sfax in Tunisia.

Poco dopo mezzanotte al molo Favaloro la motovedetta delle Fiamme gialle ha sbarcato due gruppi di 28 (tutti uomini tunisini) e 37 persone (tra cui 9 donne e 2 minori). I migranti erano su due barchini in legno alla deriva intercettati a circa 15 miglia dall’isolotto di Lampione.

I militari della Guardia costiera, invece, hanno rintracciato una carretta del mare in ferro di 7 metri con 37 migranti, tutti uomini. Dopo un primo triage sanitario è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola. Quest’ultimo, ormai da giorni, è al collasso.

Ieri sera la Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, ha disposto il trasferimento di 389 persone imbarcate sul traghetto di linea. Questa mattina altri 250 saranno trasferiti. Previsti poi altri trasferimenti con un pattugliatore della Guardia di finanza e con un volo militare. Questa sera, invece, sono 380 i migranti che saranno trasferiti con il traghetto.