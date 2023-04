Lampedusa, ancora sbarchi nella notte: trovato un cadavere in mare

StrettoWeb

Nottata movimentata a Lampedusa: continuano senza sosta gli sbarchi di migranti con l’arrivo di 352 persone che viaggiavano in 8 barchini. Si tratta soprattutto di uomini e donne di origine tunisina, che avrebbero pagato quasi mille euro per raggiungere le coste italiane. A soccorrerli, una motovedetta della Capitaneria di porto che rientrava verso il molo Favarolo, la stessa che ha poi avvistato anche un cadavere in mare, non ancora identificato. Si tratterebbe di un uomo compreso tra i 20 ed i 30 anni, che si va ad aggiungere alle altre bare già presenti nella camera mortuaria del Cimitero di Cala Pisana. Con l’ultimo sbarco, l’hotspot di Lampedusa continua sempre più a riempirsi: salgono ora a 704 gli accolti in contrada Imbriacola. Prosegue quindi il lavoro della prefettura di Agrigento che, senza sosta, sta cercando di svuotare il centro di prima accoglienza ricollocando le persone in altre sedi.