Lamezia Terme: la Polizia di Stato premia l’impegno dell’Associazione ‘I Vacantusi’

Un riconoscimento importante arriva dal corpo di Polizia all’Associazione I Vacantusi in occasione della celebrazione, al Teatro Grandinetti, del 171° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, alla presenza del Sottosegretario di Stato all’Interno Wanda Ferro e delle massime autorità istituzionali. La parte logistico-organizzativa, compresi il servizio di sala e i servizi tecnici, sono stati curati dall’Associazione teatrale I Vacantusi di Lamezia Terme in qualità di componente dell’ATS “In Teatro” a cui è affidata la gestione della struttura lametina, il più grande e importante teatro della città.

Il supporto logistico, tecnico-organizzativo e i servigi resi da parte dell’Associazione lametina – che da anni lavora all’incremento dell’offerta culturale della città – è stato avvalorato da una targa

inviata personalmente dal Questore della Provincia di Catanzaro dr. Maurizio Agricola e consegnata a Nico Morelli, Presidente de I Vacantusi, da parte del 1° Dirigente del Commissariato di Lamezia Terme dr. Antonio Turi “per la disponibilità e la preziosa collaborazione ricevuta a beneficio dell’ottima riuscita della cerimonia per il 171° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato”.

Grande soddisfazione è stata espressa da Nico Morelli per il riconoscimento ottenuto e virtualmente condiviso con gli altri componenti dell’ATS “In Teatro” – l’Associazione culturale AMA Calabria e la Cooperativa teatrale teatrop – in quanto la capacità, non consueta, di fare rete sul territorio lametino ha consentito di ottimizzare la gestione dello storico teatro in termini di efficienza, organizzazione degli eventi e sicurezza