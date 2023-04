Lamezia Terme: grave incidente sulla statale Due Mari, 4 feriti

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Grave incidente a Lamezia Terme, in zona Palazzo, oggi nel primo pomeriggio. Il sinistro è avvenuto lungo la Statale 280 dei Due Mari e ha coinvolto 4 mezzi, tre auto e un furgone. Secondo quanto appreso finora, sono 4 le persone rimaste ferite, di cui una versa in condizioni gravi ed è stata trasportata all’ospedale di Catanzaro con l’elisoccorso. Le altre tre invece, hanno riportato diversi traumi e sono state condotte al Pronto Soccorso di Lamezia per le cure del caso. Sul posto, oltre al personale medico del 118, è intervenuta anche la Polizia Stradale per gli accertamenti del caso. Numerosi i disagi sulla carreggiata che conduce all’aeroporto, ma gli agenti hanno lavorato alacremente per ripristinare la viabilità.