Lamezia Terme: Giovanni Renda presenta la sua fiaba per omaggiare i borghi calabresi

Quando i borghi hanno qualcosa da raccontare, meritano una platea che sappia ascoltare, capace di capire la loro bellezza infinita, la loro fragilità sospesa. Ma affinché avvenga questo è necessario avere una forte motivazione, occorre credere nelle potenzialità dei luoghi. E’ con questo intento che nasce il racconto-fiaba “Anacleto, il paese degli asini volanti” scritto dall’ingegnere e bioarchitetto lametino Giovanni Renda, ed edito da Atile edizioni. Un piccolo volume che attraverso un linguaggio semplice adatto ai bambini, apre gli occhi anche agli adulti sul senso comune dell’abbandono, della rinuncia, della facile emigrazione verso altre terre.

Le innumerevoli avventure del vecchio Anacleto nel suo paese “Bencistai” spingeranno vecchi e nuovi abitanti a credere in qualcosa di magico, che difficilmente avrebbe potuto avverarsi. “La bellezza dei luoghi, l’arte, l’architettura, la storia, le tradizioni, le tipicità locali, le emozioni, sono alcuni dei fattori che mi hanno invogliato a scrivere questo racconto” spiega l’ingegnere Giovanni Renda, da anni studioso e promotore di iniziative volte al recupero ed alla valorizzazione dei borghi storici. “Parole in fiaba che vogliono evidenziare quali sono le fragilità di un tipico paese dell’entroterra e le potenzialità che si possono sviluppare attraverso la riscoperta delle identità locali, ma soprattutto cosa ognuno di noi potrebbe inventare pur di fare emergere il proprio territorio”.

“I Borghi vanno vissuti, amati, curati – scrive nella prefazione l’architetto Salvatore Tozzo – ed è allora che si vedranno gli asini che volano. Volano quando le attività prosperano e soddisfano le esigenze degli abitanti che Renda mette in bocca di Anacleto nel racconto. Ci sono molti Bencistai in Calabria e nel meridione in genere, alcuni dei quali, elencati dall’autore, che meritano di essere visitati ed abitati per la loro storia, arte, cultura, tradizioni ma soprattutto dove i rapporti umani sono ancora vivi”.

Ad impreziosire il racconto-fiaba, le illustrazioni del disegnatore e animatore 2d catanzarese Luca Passafaro che al momento collabora con lo studio d’animazione Doghead a Firenze, creatore di serie animate di punta in Italia, tra queste “Strappare lungo i bordi di ZeroCalcare”. “Anacleto e il paese degli asini volanti” è stato presentato lo scorso 14 aprile all’evento “Napoli Città Libro”, sarà presente dal 18 al 22 maggio prossimo al Salone internazionale del libro di Torino ed è disponibile per l’acquisto su tutti gli store online e distribuito nelle maggiori librerie nazionali.