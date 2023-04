Lamezia Terme: al Teatro Grandinetti la 3ª selezione del Festival Nazionale “Facce da bronzi”

StrettoWeb

Tutto pronto per la terza tappa di selezione del Festival Nazionale del cabaret “Facce da bronzi” IX° edizione, con la direzione artistica dell’autore di Zelig Alessio Tagliento, la produzione dell’associazione “Calabria dietro le quinte – APS” e il sostegno della Regione Calabria nell’ambito dell’avviso “Eventi culturali 2021” Pac 2014-2020 – azione 6.8.3.

Dopo le tappe nella città di Faenza con il gemellaggio del Festival “Faenza Cabaret” e di Milano con la collaborazione dell’Accademia09, il festival il prossimo 28 aprile alle 21 sbarca al teatro Grandinetti di Lamezia Terme con la terza e ultima selezione, nell’ambito della rassegna “Vacantiandu – 2022/2023”.

Uno spettacolo esilarante presentato dal comico di Colorado Giovanni D’angella e con ospite speciale il comico napoletano Salvatore Gisonna (Made in sud, Ottovolante) con la sua ruspante comicità. Ad esibirsi undici cabarettisti provenienti da diverse città italiane: Alex Russo e Andrea Russo da Catania, Gennaro Angelotti da Caserta, da Napoli Gennaro De Sio, di Lorenzo Davide, Raffaele Nolli, Rosa Di Sciuva e Silvia De Papa, Teresa Di Florio da Salerno, Claudio Giglio da Pavia e Andrea Zimotti da Torino. Durante la serata una giuria composta da personaggi dello spettacolo e della cultura, selezionerà i quattro concorrenti che accederanno alla finalissima del 29 aprile al teatro Cilea di Reggio Calabria, in un evento conclusivo condotto dal comico di Zelig Vincenzo Albano e con la partecipazione speciale del comico di Colorado e Only fun Alberto Farina e del duo I non ti regoli (Peppe Mazzacuva e Peppe Scorza).

“Il festival ritorna anche quest’anno nell’ambito della rinomata rassegna teatrale “Vacantiandu” di Lamezia Terme. Una preziosa sinergia consolidata in questi anni con l’associazione I Vacantusi in un’ottica di rete culturale e finalizzata a promuovere il teatro e la comicità italiana” afferma il direttore organizzativo Giuseppe Mazzacuva “siamo entusiasti di essere anche quest’anno nel cartellone di questa rassegna di grande pregio artistico che ha visto esibirsi in questi anni importanti nomi della comicità italiana. Siamo sicuri che il pubblico di Lamezia risponderà numeroso al nostro evento”.

Il Festival ha il partenariato e il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, della città Metropolitana di Reggio Calabria, della Federazione Italiana Teatro Amatori e di Unicef Italia e vanta il gemellaggio con i festival “Faenza Cabaret – premio Alberto Sordi” e con il festival del cabaret “Blue Marine” di Salerno.

Per assistere agli eventi è possibile prenotare e/o consultare il sito www.calabriadietrolequinte e le pagine social @calabriadietrolequinte e/o presso i punti vendita dell’associazione I Vacantusi.