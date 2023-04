Lamezia, Italexit: raccolta firme per dire “no” all’aumento Tari

StrettoWeb

Di seguito il comunicato di Massimo Cristiano di Italexit. “Per come annunciato si è svolta, su Corso G. Nicotera, la raccolta firme sui tre quesiti posti dal nostro Partito, su iniziativa del coordinatore regionale Massimo Cristiano. NO aumento Tari, SI all’apertura dei reparti ospedalieri alle visite ai parenti, NO invio armi in Ucraina. Questi ultimi due temi, avranno un meritevole approfondimento nei prossimi giorni. Grande partecipazione popolare, in sole tre ore, ben 247 cittadini hanno detto No all’aumento della Tari, che si aggiungono alle 546 firme già raccolte nei giorni scorsi. La petizione continuerà anche nei prossimi giorni. In particolare i cittadini hanno chiaramente detto No all’aumento del tributo sui rifiuti nella città di Lamezia Terme, manifestando un chiaro malcontento per tale scelta, operata dal Sindaco Paolo Mascaro e della Giunta Comunale, con delibera n 127 del 13 aprile.

“È impensabile aumentare le tasse per famiglie ed imprese, fino al 10%, in un momento come questo così delicato e di crisi per i vari aumenti subiti e senza dare, effettivamente, un servizio adeguato, nella quota parte che riguarda la pulizia stradale. Nelle periferie e gran parte dei centri urbani, regna un degrado desolante. Ora la parola passa al Consiglio Comunale, ed il messaggio popolare è chiaro, non va aumentata la Tari, o daremo battaglia”.

Conclude: “In questo particolare momento storico è veramente un oltraggio aumentare i tributi locali. Nei prossimi giorni le firme verranno protocollate in seno al Consiglio Comunale. Ringraziamo per la presenza, e per aver dato la giusta rilevanza alla questione, i Consiglieri Comunali Mimmo Gianturco e Rosy Rubino, a nome del Movimento “Lamezia prima di tutto”, insieme a tutte le associazioni e sigle sindacali che hanno liberamente partecipato a questa iniziativa di giustizia sociale. Oggi si ripete in piazza 5 dicembre a Sambiase dalle ore 10 su iniziativa del Movimento Lamezia prima di tutto”.