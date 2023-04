Al via il laboratorio di lettura consapevole promosso da Museo, Archivio e Biblioteca diocesani

StrettoWeb

Per il secondo anno consecutivo Museo, Archivio e Biblioteca diocesani di Reggio Calabria-Bova promuovono un Progetto MAB (Museo Archivio Biblioteca), finanziato con fondi 8xmille alla Chiesa Cattolica, nel 2023 dedicato al tema “Il Vescovo e la sua Chiesa: sentieri di sinodalità”.

Il ciclo di eventi legati al Progetto MAB avrà avvio il 5 maggio con il Laboratorio di Lettura consapevole “Ogni lettore quando legge, legge se stesso”, a cura di Romina Arena.

Leggere serve a scoprire la propria umanità, a mettersi al livello della realtà nella quale si è immersi, per guardarla, capirla, vagliarla ed intuirla. Leggere è un atto di apertura verso se stessi, per rispondere al proprio desiderio di conoscenza, e verso gli altri, in un impegno a condividere e moltiplicare l’esperienza.

La letteratura, incentrando la sua più intima essenza sull’incontro, sollecita la relazione, potenzia la dimensione dell’ascolto e del confronto, sprona alla ricerca di risposte alle domande interiori ed esistenziali e stimola la riflessione, attivando un processo di riconsiderazione di sé.

Il Laboratorio di lettura consapevole riproduce un ambiente nel quale si agevola la condivisione, si favoriscono dinamiche di gruppo tese a potenziare il confronto diffuso, non antagonista, il dialogo inclusivo, antidiscriminatorio, trasversale e privo di pregiudizio e giudizio.

Romina Arena educa da anni alla lettura consapevole e alla scrittura creativa presso scuole, carceri, librerie, istituti e associazioni culturali. Cura corsi di aggiornamento per insegnanti sull’utilizzo della letteratura, della lettura e della scrittura come strumenti didattici multi ed interdisciplinari. Nel 2020 ha pubblicato “Leggete e moltiplicatevi. Manuale di lettura consapevole” (Editore Rubbettino).

Il Laboratorio di lettura promosso dal MAB diocesano è rivolto a persone adulte e adolescenti, indipendentemente dal rapporto che esse hanno con la lettura e con la letteratura. Non sono richieste abilità particolari, né esperienze pregresse e la partecipazione è gratuita.

Il Laboratorio si svolge presso la Biblioteca diocesana “Domenico Farias”, in via del Seminario a Reggio Modena, e si articola in cinque incontri (due ore ciascuno): 5, 12, 19 e 26 maggio e 9 giugno h 18-20.

Per le iscrizioni inviare mail di adesione entro il 2 maggio all’indirizzo info@museodiocesanoreggiocalabria.it o contattare il n. 3387554386.