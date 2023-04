La Gold & Gold Messina cerca il pass per la finale playoff

StrettoWeb

E’ già vigilia di gara due per la Gold & Gold Messina. I peloritani, dopo il successo ottenuto all’andata (89-85), viaggiano alla volta di Catania per affrontare il CUS nel match di ritorno della semifinale dei playoff del campionato di serie C Gold, girone Arancio. In gara uno i giallorossi allenati da coach Pippo Sidoti hanno sofferto la spensieratezza e l’intraprendenza degli etnei, ma grazie ad un ultimo quarto disputato con grande applicazione, sia in attacco che in difesa, sono riusciti a ribaltare il risultato.

Scimone e compagni hanno la possibilità di chiudere il discorso qualificazione ma dovranno sicuramente cambiare atteggiamento, soprattutto nella fase difensiva, rispetto a quanto fatto vedere per tre quarti di gara al PalaMili. Pippo Sidoti spera di recuperare Paolo Mancasola, out in gara uno per un problema fisico. Il play italo americano è il metronomo della squadra, garantisce esperienza ed una efficace copertura in fase difensiva. La sua presenza giova anche a liberare Leonardo Di Dio che domenica scorsa ha dovuto fare gli straordinari. L’obiettivo della Gold & Gold Messina è di chiudere il discorso qualificazione, ma non sarà semplice e per questo motivo ci sarà bisogno dell’apporto di tutti i ragazzi. Il CUS Catania, di coach Gaetano Russo vorrà sfruttare il fattore campo per allungare la serie. Rispetto a gara uno avrà forse maggiore pressione addosso per via della sconfitta subita a Messina, dove ha messo in mostra un Tamulis in versione super, che è stato supportato da un gruppo molto affiatato.

“Sarà una partita difficile – afferma coach Sidoti – anche se la prima è sempre quella più insidiosa. Loro sono una squadra giovane e vorranno essere la sorpresa di questi playoff. Noi non dobbiamo stare al gioco e dovremo andare lì concentrati, sapendo che se pensiamo solamente a tirare, non andiamo lontano. A questo gioco, prima bisogna difendere e poi pensare all’attacco, perché se difendi tutto sarà più semplice dall’altra parte del campo”.

La palla a due del match tra la CUS Catania e Gold & Gold Messina sarà alzata alle ore 20:30 di giovedì 20 aprile. Al PalaCUS dirigeranno i signori Calogero Cappello di Porto Empedocle e Marcello Barone di Palermo. La gara sarà trasmessa, come di consueto, in diretta streaming sulla pagina Facebook della Basket School Messina, a partire dalle ore 20:20, con la telecronaca di Carmelo Minissale e la supervisione tecnica di Vincenzo Nicita Mauro.