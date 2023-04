Karting, Coppa Italia zona 6: il catanzarese Ezio Ferragina vince la prima prova

StrettoWeb

Sotto la pioggia torrenziale è iniziata la stagione kartistica nella pista Sunday Club Talao a Santa Domenica Talao, in provincia di Cosenza. Lo scorso weekend, il catanzarese Ezio Ferragina, di anni 20, fresco campione di categoria 2022, si è aggiudicato la prima prova della Coppa Italia zona 6 per la categoria KZ2.

Un inizio non semplice ma avvincente per il giovane pilota, seguito dal team di famiglia Ferragina Race: dopo una qualifica non effettuata per un guasto elettrico, Ferragina è riuscito nella prima prova a raggiungere il 4° posto; nella seconda, invece, è stato protagonista di una competizione entusiasmante e spettacolare che gli ha consentito di prendere la testa della gara e di concludere al primo posto, nonostante le personali condizioni fisiche non al top, avendo provato e gareggiato per due giorni sotto la pioggia.

Un ottimo risultato per la Ferragina Race, guidata da Attilio Ferragina, vincente nello stesso fine settimana anche a Jesolo, dove si è svolta la prima prova di Campionato Italiano Legend: sul podio il lametino Claudio Gullo che ha realizzato un’eccellente prestazione con i motori TM.