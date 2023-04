Serie A, il Var e Raspadori piegano la Juventus: il Napoli ha il primo match point Scudetto | CLASSIFICA

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Lasciata alle spalle la delusione europea, il Napoli torna a sorridere in campionato. I partenopei avvicinano ulteriormente lo scudetto con una vittoria pesantissima contro la Juventus. Dal prossimo turno, infatti, gli azzurri potranno diventare matematicamente campioni d’Italia in caso di vittoria contro la Salernitana e di non vittoria della Lazio contro l’Inter.

Uno scenario possibile grazie al successo di questa sera, maturato in pieno recupero sul campo della Juventus. Gara bloccata sulla parità, a reti bianche, nonostante diverse occasioni da ambo le parti. Il palo ferma Osimhen, il Var annulla la rete di Di Maria per fallo su Lobotka ad inizio azione. Il finale di gara si accende e Raspadori, entrato da pochi minuti, colpisce al volo il pallone che sblocca la gara. Per il Napoli è una vittoria dolcissima, per la Juventus forse un risultato severo.

Risultati 31ª Giornata Serie A

Venerdì 21 aprile

Verona-Bologna 2-1 (45’+6 rig. 62’ Verdi, 90’+4 Dominguez)

Sabato 22 aprile

Ore 15:00

Salernitana-Sassuolo 3-0 (9’ Pirola, 20’ Diaa, 65’ Coulibaly)

Ore 18:00

Lazio-Torino 0-1 (43’ Ilic)

Ore 20:45

Sampdoria-Spezia 1-1 (23’ Amione, 59’ Augello)

Domenica 23 aprile

Ore 12:30

Empoli-Inter 0-3 (48’ 76’ Lukaku, Lautaro Martinez 88’)

Ore 15:00

Monza-Fiorentina 3-2 (8’ Kouame, 13’ Saponara, 26’ aut. Biraghi, 43’ Dany Mota, 59’ rig. Pessina)

Udinese-Cremonese 3-0 (2’ Samardzic, 27’ Perez, 36’ Success)

Ore 18:00

Milan-Lecce 2-0 (40’, 75’ Leao)

Ore 20:45

Juventus-Napoli 0-1 (94’ Raspadori)

Lunedì 24 aprile

Ore 20:45

Atalanta-Roma

Classifica

Napoli 78 Lazio 61 Juventus 59 Roma 56 Milan 56 Inter 54 Atalanta 49 Bologna 44 Udinese 42 Fiorentina 42 Torino 42 Monza 41 Sassuolo 40 Salernitana 33 Empoli 32 Lecce 28 Spezia 27 Verona 26 Cremonese 19 Sampdoria 17