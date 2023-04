Juventus, chiuse le indagini sulla manovra stipendi: contestata mancata lealtà

StrettoWeb

La Procura della Federcalcio ha informato la Juventus circa la chiusura delle indagini di quella che è stata definita “manovra stipendi, partnership e agenti“. Secondo quanto si legge su “La Gazzetta dello Sport”, nell’atto, il procuratore Chinè contesta al club bianconero la violazione del principio di lealtà sportiva (articolo 4.1) per i tre filoni. La Juventus ha 2 settimane per presentare le proprie controdeduzioni.

Tale contestazione si andrà ad aggiungere alla questione legata all’inchiesta sulle plusvalenze per la quale è previsto, per il prossimo 19 aprile, un giudizio di legittimità del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus. In merito