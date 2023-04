StrettoWeb

Attimi di paura durante Juventus-Sporting Lisbona, match di andata dei quarti di finale di Europa League. A fine primo tempo, infatti, il portiere bianconero Szczesny, a gioco fermo, si è messo la mano sul petto fermandosi e chiedendo aiuto ai compagni. Possibile un malore per l’estremo difensore, che è uscito dal campo visibilmente spaventato e in lacrime, sostituito da Perin.

Il gioco è rimasto fermo per almeno 5 minuti, con il portiere a terra in ginocchio davanti alla porta, soccorso dai medici. Poi, uscendo dal campo, è passato da Allegri, che ha provato a tranquillizzare, sorridendo. Secondo quanto afferma l’inviato di TV8, pare che il portiere abbia avuto un aumento del battito cardiaco, sentendosi mancare il fiato per alcuni secondi. Dall’elettrocardiogramma non è, fortunatamente, emerso nulla e il calciatore sta adesso meglio ed è più tranquillo.

Emotional Szczesny off for Juventus. pic.twitter.com/7PO1llMmhZ — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) April 13, 2023