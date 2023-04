Italia impone presenza nel Pacifico, Tajani: “fregata Morosini in Giappone e Amerigo Vespucci in Nuova Zelanda”

StrettoWeb

L’Indo-Pacifico è “molto importante” per l’Italia e il Giappone è “cruciale per la sicurezza di questa regione“. E’ quanto dichiarato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine della riunione con gli omologhi del G7 a Karuizawa, in Giappone. “Stiamo lavorando con Tokyo in molti settori, come emerso dall’incontro col ministro Yoshimasa Hayashi. Sosterremo anche l’iniziativa di Hiroshima per avere maggiore trasparenza nel nucleare, anche nei confronti della Cina“, ha precisato ancora.

“Vogliamo più aziende, stiamo stringendo joint venture“, ha aggiunto riguardo al Giappone. Tajani ha ricordato l’importanza del Global Combat Air Programme (Gcap) e annunciato l’arrivo della fregata Morosini il mese prossimo “a Yokohama come messaggio politico della presenza italiana“.

Tajani ha sottolineato che “l’Italia è sempre più presente nella regione“. “E’ importante anche parlare con l’India, e l’Italia sta lavorando duramente in questo senso. L’India è un Paese importante per l’Italia, ed è possibile rafforzare ulteriormente la cooperazione per contribuire alla stabilità della regione“, ha precisato.

“Vogliamo rafforzare le relazioni anche con l’Australia e la Nuova Zelanda: per questo il prossimo anno l’Italia invierà l’Amerigo Vespucci“, ha concluso il titolare della Farnesina.