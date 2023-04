Isola Capo Rizzuto, soddisfazioni dallo sport: grandi risultati per la Judo Calabro Loprete

StrettoWeb

“E’ straordinario quando Isola Capo Rizzuto primeggia fuori dal contesto locale e in questo la Judo Calabro Loprete è una di quelle associazioni che ci danno maggiori soddisfazioni, sia in ambito regionale che nazionale”. Ad affermarlo è l’Assessore allo Sport del Comune di Isola Gaetano Muto.

“Parlo anche a nome del Sindaco e della Giunta – dice ancora – siamo felici per questi successi e ci complimentiamo in primis con Teresa Loprete, judoka professionista che con amore e passione trasmette ai più giovani le emozioni e la lealtà di questo sport; poi con i giovani Mattia Gallo e Antonio Pio Lequoque che hanno ottenuto l’accesso alla finale, ma anche con chi non ce l’ha fatta e con gli 11 atleti vittorioso del Gran Prix Castrovillari. Ancora una volta Teresa si mostra, oltre che grande professionista, anche grande insegnante, sia nella vita che nello sport”.

Lo stesso Assessore passa poi al calcio: “Allarghiamo i complimenti anche ai calciatori dell’Isola Capo Rizzuto Luigi Lettieri ed Eugenio D’Andrea, convocati nella rappresentativa che rappresenterà la Calabria al Torneo delle Regioni che si svolgerà in Piemonte; oltre alla formazione Le Castella Amatori che salutano il campionato di Seconda Categoria a testa alta uscendo ai play off”.