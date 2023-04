Intervento record a Milano: asportato tumore ovarico di 42 chili

StrettoWeb

Ridare speranza a chi sembra averla persa per sempre: questo è il compito della sanità la quale, grazie alla presa in carico del paziente e alle cure continuamente in evoluzione, riesce a salvare la vita di moltissime persone. Speranza è quella che stata ridata alla donna operata al Policlinico di Milano con un intervento da record: l’equipe ha infatti asportato un tumore ovarico di ben 42 chili. Un intervento incredibile e complicato, della durata di 4 ore: il chirurgo infatti, non solo ha asportato la massa, ma ha anche ricostruito parte della parete addominale devastata dalla malattia. La paziente è ormai tornata a casa da qualche giorno e, fanno sapere dal Policlinico: “è stata dimessa in buone condizioni di salute, compatibilmente con la sua patologia”.

La donna aveva ricevuto la diagnosi di tumore ovarico nel 2020, quando ha notato un cambio di peso troppo repentino: era infatti passata da 78 chili ad oltre 120. L’aumento l’ha fatta preoccupare tanto da prenotare alcun visite specialistiche, tra cui quella ginecologica che ha messo in luce il problema: i chili di troppo erano infatti il peso del massa, cresciuta a dismisura. La speranza ha cominciato a vacillare quando due cliniche l’hanno respinta per l’intervento, considerato troppo difficile e rischioso, fino ad arrivara al Policlinico, nelle mani degli specialisti, che l’hanno subito portata sotto i ferri, salvandola. La paziente infatti, ha ringraziato i medici che si sono fatti carico del suo problema: “mi è stata data una possibilità per continuare a vivere accanto a mia figlia e per vederla crescere”.