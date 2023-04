Inter-Juventus, sfogo Allegri: “siete delle merde”, succede di tutto negli spogliatoi

StrettoWeb

Polemiche all’andata e polemiche al ritorno. Se nella prima delle due semifinali di Coppa Italia fra Inter e Juventus il caos era successo in campo, con risse ed espulsioni, al termine della gara di ritorno lo show è andato in scena nel tunnel degli spogliatoi. Protagonista Massimiliano Allegri che, secondo “La Gazzetta dello Sport”, avrebbe polemizzato con chiunque gli capitasse a tiro in quel momento.

Il primo bersaglio è stato il dirigente dell’Inter Dario Baccin, con cui c’erano stati degli screzi anche all’andata. Sarebbero volate parole grosse. Allegri se la sarebbe presa anche con Beppe Marotta, con cui ha lavorato insieme alla Juventus, rivolgendogli, secondo la ‘Rosea’, offese pesanti.

“Siete delle merde, ma tanto arrivate sesti”, avrebbe urlato Allegri prima di entrare negli spogliatoi e rivolgere la sua rabbia verso i calciatori della Juventus prima strigliati duramente per la prestazione offerta, poi catechizzati a dovere: “dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions“. Sarà un finale di stagione davvero bollente.