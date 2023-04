Ritorna l’Infiorata di Taurianova: presenti 2 ospiti speciali | INFO

StrettoWeb

Dopo la forzata interruzione dovuta alla pandemia, Il 16, 17 e 18 Giugno ritorna la tanto attesa Infiorata di Taurianova. Ne da notizia ufficiale la Proloco locale, confermando che l’attesissima manifestazione che ogni anno riesce ad attirare in città migliaia di persone provenienti da ogni regione del sud Italia, sarà ancora protagonista degli eventi estivi regionali pronta a scaldare i cuori dei Taurianovesi e a rinnovare le emozioni dei tantissimi visitatori provenienti da tutta la Calabria e dalle regioni limitrofe.

Così come promesso non più di un anno fa, affermano i soci della Proloco Taurianova nel Cuore, la nuova Edizione 2023 prevede un nuovo format ancora più accattivante e coinvolgente rispetto al passato. Il duro lavoro svolto in questi mesi dai soci dell’Associazione permetterà di arricchire artisticamente e culturalmente la manifestazione in tutti gli step, iniziando con il giusto riconoscimento e la concessione dell’adeguato spazio alle più importanti realtà di infioratori della nostra provincia – Monasterace, Gallico e Palmi – che si cimenteranno nella realizzazione di alcuni bozzetti e, insieme a loro, saranno gli Infioratori di maggior prestigio nazionale e internazionale che renderanno la manifestazione unica in tutto il Sud Italia.

Infatti, questo nuova Edizione, consentirà alle migliaia di visitatori di ammirare per la prima volta, tutti insieme nella stessa manifestazione, l’Accademia dei Maestri Infioratori di Genzano di Roma con il Presidente Giampaolo Leuti, l’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria presente con il prof. Francesco Scialò e i suoi allievi, I Maestri Infioratori di Gerano, i Maestri infioratori dell’Associazione CulturArte di Noto con la Presidente Prof.ssa Valentina Mammana, Artista di fama internazionale che ricopre da diversi anni il ruolo di Direttore Artistico delle più importanti infiorate al mondo quali Tokyo, Malta, Barcellona Gerusalemme… e Noto.

La 5ª Edizione dell’Infiorata di Taurianova avrà come tema “Le Meraviglie del Mondo”, tema non a caso generico e scelto volutamente per dare modo agli infioratori di scegliere liberamente le opere artistiche da rappresentare, svincolandoli dall’obbligo di rimanere all’interno dalla classica lista canonica Greco Romana. L’incarico di Direttore Artistico è stata affidato all’Artista Corrado Roccaro Pittore, Scrittore e Scultore della città di Noto. I bozzetti verranno creati con fiori e materiali vegetali, 12 dei quali avranno una misura di mt. 6 x 4, e uno di metri 3 x 4; in totale richiederanno l’impiego di circa 120.000 fiori per un totale di circa 2.000.000 (due milioni) di petali.

I lavori di realizzazione del tappeto floreale, avranno inizio intorno alle ore 16:00 di venerdì 16 giugno e si concluderanno, come ogni anno, alle prime ore del mattino successivo. Durante la creazione del tappeto floreale tutti i visitatori verranno invitati ad infiorare sotto l’attenta guida di Maestri infioratori, che saranno ben lieti di fornire nozioni sull’arte e la tecnica dell’infioramento. Lo spessore artistico-culturale proposto in questi anni ha consentito alla manifestazione di ottenere importanti riconoscimenti istituzionali; tra questi, l’esposizione permanente del Manifesto Ufficiale dell’infiorata presso il Palazzo degli Stati Generali della Cultura “Pasquino Crupi” di Reggio Calabria; la scelta del Dipartimento Turismo della Regione Calabria di promuovere l’Infiorata di Taurianova attraverso il portale “Calabria Straordinaria” tra gli Eventi più importanti da visitare nella nostra regione.

Anche quest’anno la nostra manifestazione si avvarrà del patrocinio della Regione Calabria, della Presidenza del Consiglio Regionale, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dell’Amministrazione Comunale di Taurianova, dell’Ente Nazionale delle Proloco d’Italia (EPLI), dell’Ente Promozione Italia partner del Ministero delle Politiche Sociali. Oltre alle istituzioni, l’infiorata ha attirato l’attenzione di importanti sponsor che verranno resi noti nei prossimi giorni.

Il Main Sponsor che la proloco ha individuato è Natale Princi Mangement, Produttore Musicale di grandi eventi. Il programma, come sempre, sarà ricco di tanti eventi collaterali che accompagneranno tutte le fasi della manifestazione. Non mancheranno infatti convegni, mostre, concerti, spettacoli per adulti e bambini, esibizioni di danza e degustazioni gratuite di prodotti tipici regionali preparati al momento da affermati chef, il tutto colorato da luminarie a tema lungo tutto il viale dell’infiorata. La serata finale sarà dilettata dal classico spettacolo delle fontane danzanti, quest’anno molto più affascinante perché arricchito di nuove tecniche altamente scenografiche.

Taurianova nel cuore significa anche vivere i sentimenti dell’armonia, della fratellanza e della comunità, ed è questo il primo segnale che l’Associazione intende lanciare. Taurianova nel cuore significa ancora vivere e promuovere affetti e passioni che strettamente ci appartengono, ed è per questo che la proloco, coordinata dal suo presidente Nello Stranges, ha voluto orgogliosamente annunciare che per la prima volta la manifestazione avrà una Madrina la cui scelta unanime dei soci, condivisa sicuramente dall’intera comunità taurianovese, è ricaduta su Enza Petrilli campionessa italiana, olimpionica e mondiale nel tiro con l’arco ricurvo, esempio autorevole di forza e coraggio e testimone autentico di dolcezza e di ostinazione.

Insieme ad Enza ci sarà un altro illustre ospite Taurianovese, Michele Caccamo, riconosciuto come uno tra i dieci maggiori poeti contemporanei e tradotto in molte lingue. La presenza di Caccamo e Petrilli, dichiarano il Presidente Stranges e il suo più stretto collaboratore Pier Luigi Melara, significa porre l’accento sul valore dei figli di Calabria che si sono distinti e che rendono Taurianova e la Calabria esempi di civiltà e di bellezza in Italia e nel mondo. I due ospiti d’eccezione, insieme alle autorità istituzionali presenti, parteciperanno, sabato 17, al taglio del nastro di inaugurazione.