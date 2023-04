StrettoWeb

Un morto in un incidente stradale sulla statale 385, nel territorio di Palagonia, in provincia di Catania. Per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto una motocicletta il cui conducente ha perso la vita. Personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione.