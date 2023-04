Incidente stradale a Perugia, due giovani cosentini morti nello scontro

StrettoWeb

Tragedia alla vigilia delle feste pasquali: due giovani calabresi hanno perso la vita ieri in un incidente stradale nella periferia di Perugia, nel tragitto che collega Ponte San Giovanni e Ponte Valleceppi. I due giovani Vittorio e Giuseppe, uno di 34 e l’altro di 36 anni, erano originari della provincia di Cosenza, precisamente di Fagnano Castello e di Cetraro. Avevano lasciato i loro paesi per trasferirsi in Umbria e lavorare in un’impresa edile. Non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che lo scooter, sul quale viaggiavano i due, si sia scontrato con un auto che, a sua volta, è stata tamponata da un furgoncino che trasportava legna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per ripristinare la viabilità, le forze dell’ordine per aprire le indagini sulla causa dell’incidente e i soccorritori, che altro non hanno potuto fare se non constatare il decesso delle due vittime.