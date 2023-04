Grave incidente sulla statale 106: traffico bloccato | DETTAGLI

StrettoWeb

A causa di un incidente, un tratto della strada statale 106 “Jonica” è provvisoriamente chiuso al transito, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 261,000, nel territorio comunale di Strongoli, in provincia di Crotone. Per consentire le operazioni di soccorso dei feriti e la rimozione delle due autovetture coinvolte, il traffico viene provvisoriamente deviato lungo la viabilità limitrofa con indicazioni in loco.

Sul posto è presente il personale delle Forze dell’Ordine, di Anas, del 118 e dei Vigili del Fuoco impegnati nei rilievi del caso e nella gestione della viabilità, allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.