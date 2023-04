Incidente sulla ss107: scontro tra due auto e un pullman, 4 feriti

StrettoWeb

Ennesimo incidente stradale sulle carreggiate calabresi: l’ultimo sinistro è avvenuto questa mattina sulla Statale 107 Silana Crotonese, lungo il viadotto al chilometro 12,850 nel comune di San Fili. Tre i mezzi coinvolti, due Fiat 500 e un pullman di linea, che si sono scontrati ferendo 4 persone e mandando in tilt il traffico. I passeggeri coinvolti non sarebbero però in pericolo di vita, ma sono stati trasportati in Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso. Una donna di 42 anni, in particolare, ha riportato la frattura di una gamba ed è stata presa in carico dal 118 già presente sul posto. Sono intervenuti inoltre, i Vigili del Fuoco, l’Anas che ha bloccato la viabilità in entrambi i sensi di marcia, e la Polizia Stradale per accertamenti. Sul luogo dell’accaduto, presente un autovelox, che potrebbe essere elemento scatenante nella dinamica dell’impatto.

AGGIORNAMENTO ALLE ORE 12

Riaperta al traffico la corsia in direzione Crotone sulla ss107 Silana Crotonese a San Fili (CS). Permane la chiusura della Statale in direzione Paola. É quanto si legge in un comunicato dell’Anas.