Reggio Calabria: pauroso incidente sulla Jonio – Tirreno, traffico bloccato | FOTO

Un pauroso incidente stradale si è verificato poco fa sulla Jonio -Tirreno nei pressi dello svincolo di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto è andata a sbattere contro il guard rail per poi finire la corsa dall’altra parte della carreggiata. Per fortuna nessuno è rimasto ferito seppur la vettura è andata completamente distrutta.

Al momento la Jonio – Tirreno è completamente bloccata al traffico con code chilometriche sia in direzione Nord che Sud. Sul posto gli agenti di Polizia stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro.