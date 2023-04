Incidente sulla ss106 a Cirò: l’auto si ribalta, ferito un 31enne

StrettoWeb

Ennesimo incidente sulla ss 106, ribattezzata la “strada della morte”. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio intorno alle 16:20 nel crotonese, tra Torretta di Crucoli e Cirò Marina al chilometro 278. Secondo i primi rilevamenti, coinvolta una sola autovettura: si tratta di una Fiat Grande Punto la quale, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata. Il conducente, un ragazzo del ’92, è rimasto ferito ma non si trova in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che lo hanno estratto dall’abitacolo e affidato alle cure del 118. Presenti anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente e procedere con gli accertamenti del caso.