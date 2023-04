Drammatico incidente sull’A18 Messina-Catania: 32enne muore dopo due settimane

StrettoWeb

Federico Lisitano, 32 anni, messinese, vittima di un incidente il 13 aprile sulla A18, all’altezza dell’area di servizio di Calatabiano, è deceduto oggi al Cannizzaro di Catania. In quella occasione era morto sul colpo Giuseppe Ieni, messinese di 71 anni, che viaggiava con Lisitano su un furgone che si è scontrato con il rimorchio di un autoarticolato. Il 32enne era stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale prima al “Sirina” di Taormina e poi trasferito nella Rianimazione del Cannizzaro di Catania. Oggi nonostante le cure dei medici l’uomo è deceduto.