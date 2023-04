Incendio nella notte nel cosentino: due automezzi in fiamme a Francavilla

StrettoWeb

Notte di fuoco a Francavilla Marittima, in provincia di Cosenza. Due automezzi, adibiti al trasporto di frutta e verdura, sono andati in fiamme questa notte in via Alessandrini. Dalle primi indiscrezioni, sembrerebbe che uno dei due camion abbia preso fuoco a causa di un corto circuito e l’altro, parcheggiato di fianco, è rimasto anch’esso coinvolto nel rogo. Gli inquirenti però non escludono la pista dolosa: potrebbe infatti, trattarsi dell’ennesimo colpo dell’anonima incendi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, e i Carabinieri della stazione di Cerchiara per indagare sull’accaduto. Non si registrano danni a cose o persone.