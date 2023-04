Famosa azienda reggina premiata a Venezia nella 10ª edizione del Premio “Impresa Ambiente”

StrettoWeb

Si è svolta oggi pomeriggio a Venezia la cerimonia di premiazione della X Edizione del Premio Impresa Ambiente, il più importante riconoscimento italiano del settore, organizzato dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo assieme ad Unioncamere. A vincere sono state delle vere e proprie eccellenze italiane che hanno fatto della sostenibilità, dell’etica e dell’innovazione dei valori fondanti delle proprie aziende.

Tra queste, si è aggiudicata il premio nella categoria Miglior Gestione per lo Sviluppo Sostenibile (medie-grandi imprese) l’impresa di Candidoni (Reggio Calabria) Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola, con il progetto Ecosistema Fattoria della Piana. Presente alla cerimonia Martina Basile, Responsabile Comunicazione.

L’azienda, che produce prodotti lattiero-caseari secondo la tradizione calabrese, ha avviato, dal 2008, un percorso di lavorazione degli scarti di produzione arrivando a costruire la più grande centrale agroenergetica del Centro e del Sud Italia. Con gli anni l’azienda ha implementato ulteriori sistemi innovativi per favorire la produzione e l’autoconsumo di energia da fonte rinnovabile quali impianti di fitodepurazione ed impianti fotovoltaici.

La cerimonia è stata trasmessa in diretta su ansa.it e sul canale YouTube della Camera di commercio di Venezia Rovigo. In live streaming sono intervenuti Antonino Tramontana e Natina Crea rispettivamente Presidente e Segretario Generale della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

“Le mie più vive congratulazioni alla Cooperativa Fattoria della Piana e al suo Presidente Carmelo Basile – ha dichiarato il Presidente Tramontana. Riuscire ad aggiudicarsi questo importante riconoscimento tra 70 imprese partecipanti e 89 progetti valutati, dimostra la bontà e la lungimiranza delle scelte compiute dall’impresa reggina ed il percorso d’avanguardia intrapreso nel segno della sostenibilità, della responsabilità sociale e dell’innovazione. Temi che sono parte integrante degli indirizzi strategici del sistema camerale e che, come Camera di Commercio di Reggio Calabria perseguiamo con forza e impegno”.

La motivazione della giuria

“Cooperativa fattoria della Piana società agricola, attiva nel settore agroindustriale, rappresenta un significativo esempio di filiera integrata nel settore agroindustriale, il cui impegno nel perseguimento della sostenibilità è connotato da una visione strategica a lungo termine. La Cooperativa, dovendo affrontare la gestione degli scarti, ha sviluppato e attuato una strategia ben definita, che ha visto la creazione di una delle più grandi centrali agro-energetiche del centro e sud Italia per la trasformazione degli scarti agronomici in parte in biogas, e in parte in compost destinato alla coltivazione locale di foraggio per gli allevamenti.

Sono stati successivamente implementati un impianto di fitodepurazione e un impianto fotovoltaico di 400 kW. Ciò ha permesso di dare attuazione ad un vero e proprio sistema integrato, autosufficiente, ma aperto anche ad aziende limitrofe, che possono conferire i loro scarti e ricevere in cambio concime biologico”.