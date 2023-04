Impatto fatale: paracadutista calabrese precipita durante l’addestramento

StrettoWeb

Una tragica scomparsa, probabilmente dovuta a un malore: così si spezza la vita di Gianluca Spina, sottufficiale paracadutista della Folgore di 49 anni, precipitato nel giardino di una casa tra Pisa e Lucca, a Orentano. Il parà, originario di Cosenza e residente in Toscana da ormai molti anni, operava presso il 186esimo reggimento Folgore di stanza a Siena ed era impegnato in un lancio di addestramento. Secondo le prime indiscrezioni, il sottufficiale si è lanciato con il paracadute che, stando ai testimoni, si è aperto regolarmente. Probabilmente, a causare la morte, sarebbe stato un malore che ha impedito a Gianluca di effettuare la corretta manovra di atterraggio. In questo modo, non potendo più agire, il corpo sarebbe precipitato nel giardino di un’abitazione privata.

Grande cordoglio per la scomparsa del militare, come riporta il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Pietro Serino: “il sottufficiale nel corso della sua carriera aveva evidenziato in ogni circostanza grande professionalità e spirito di servizio. IlPersonale dell’Esercito ha immediatamente informato la famiglia e, sin dal primo momento, sta fornendo il massimo supporto logistico e psicologico alla stessa”. Sarà l’autopsia, disposta dalla Procura di Pisa, ad accertare le cause di questo tragico decesso.