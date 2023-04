“Il teatro è il vero social”: debutto a Catanzaro della Famiglia Madrigal di “Ma dove vivono i cartoni?”

StrettoWeb

Dalla Campania alla Calabria con incanto e allegria: la carovana di “Ma dove vivono i cartoni?» debutta al Teatro Comunale di Catanzaro per presentare il musical «La Famiglia Madrigal», lo spettacolo interattivo di family experience che è già sold out. Tra balli, canti ed emozioni la sorprendente storia ispirata all’ultimo capolavoro Disney coinvolgerà il pubblico in un’atmosfera magica che, oltre ad incantare, ha lo scopo di attrarre sempre più famiglie a teatro. Come? Coinvolgendole, unendo grandi e piccini in un’esibizione immersiva che renderà i presenti da spettatori a protagonisti.

Il format “Ma dove vivono i cartoni?”, amministratrice unica Aurora Manuele, dal 2016 porta avanti una mission che in Campania è diventato un vero e proprio mood: l’arte, il teatro, il gioco, le favole rappresentate in siti di grande interesse storico e culturale diventano il collante tra le persone, dal vivo… in presenza. Ed un modo per scoprire insieme ai propri cari luoghi di inestimabile bellezza. E il Teatro, in questo contesto, diventa un veicolo fondamentale per vivere emozioni dirette e reali. Così si torna all’idea di focolare familiare, in cui tutti si riunivano davanti al camino ad ascoltare il racconto delle fiabe. Riportare le famiglie a Teatro per far vivere loro le rappresentazioni dal vivo in un’atmosfera di condivisione e aggregazione, coinvolgere anche i più piccoli nell’importanza delle rappresentazioni teatrali è la nuova sfida di “Ma dove vivono i cartoni?”.

Su quest’onda la compagnia di Aurora Manuele, sabato 22 aprile porterà per la prima volta in Calabria il suo esperimento di family experience, con la messa in scena di “La famiglia Madrigal” che si terrà alle 17 e alle 11 di mattina in replica, perché lo spettacolo pomeridiano è sold out da subito. Dopo un fortunatissimo tour che ha toccato le province della Campania nei più importanti teatri di Napoli, Caserta, Avellino e Salerno, ed il successo a Potenza dello scorso week end, ora la carovana di professionisti dello spettacolo è in tour per il Sud Italia.

Una sorprendente commedia musicale ispirata al nuovo classico Disney, Encanto, ma con tratti di originalità grazie ad una accurata riscrittura. Le coreografie sono di Gianluca Guadagno, la regia di Ivan Improta e la direzione artistica di Francesco Chiaiese.

Adulti e bambini, quindi, potranno divertirsi, ammirare ed empatizzare con le storie di Mirabel, Abuela, Dolores, Isabela, Pepa, Luisa, Felix e l’innominabile Bru… Uno spettacolo d’eccellenza con una formazione di 12 professionisti in scena, tra attori, cantanti e ballerini nella magica Casita. Il cast di professionisti, con canti, balli e rappresentazioni teatrali, rievocherà l’incanto che inebria Alma Madrigal dopo il sacrificio di Pedro e le avventure legate al superpotere speciale della famiglia Madrigal.

"Il teatro in un tempo come questo – commenta Francesco Passafaro, direttore artistico del Teatro Comunale di Catanzaro- in cui i ritmi sono assurdi, in cui corriamo come se fossimo sempre nella ruota di un criceto ci consente una cosa fondamentale: ci permette di vedere noi stessi sul palcoscenico. È una visione straordinaria; tutto quello che un autore può raccontare attraverso un testo. Il teatro unisce le famiglie, soprattutto le commedie musicali ci danno la possibilità di portare i bambini e ragazzi a teatro e condividere con loro queste emozioni. Credo che il teatro rappresenti il vero social di questo momento. Laddove i social tradizionali vanno a dividere le persone, infatti, il teatro unisce e ci racconta una verità che forse ancora non riusciamo a vedere, ecco perché credo che il teatro oggi sia fondamentale. Io dico sempre che il teatro migliora la vita perché davvero tutto ciò che vediamo a teatro ci fa bene, ci fa stare meglio e ci consente di vivere meglio la vita di tutti i giorni".