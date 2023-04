StrettoWeb

Il Comune di Messina ha aderito al Festival “La Sicilia delle donne” edizione 2023 e, grazie alla collaborazione dei volontari del Servizio Civile che prestano attività presso la Biblioteca comunale Cannizzaro, ha raccontato la storia delle due eroine dei Vespri Dina e Clarenza. Il tema scelto dal Festival quest’anno era “Donne tra politica e istituzioni”. L’idea è nata da Fulvia Toscano, organizzatrice del festival NaxosLegge, e da Marinella Fiume, curatrice del Dizionario “Siciliane” con l’obiettivo di far conoscere donne che si sono distinte in un determinato territorio e settore. La scelta del Comune di Messina è ricaduta su Dina e Clarenza, in quanto simbolo di coraggio, sacrificio e amore per la città di Messina.

Il testo è stato scritto e rappresentato dai volontari Giorgia Minisi, Maria Pirrone e Nicolò Arena che, insieme al personale della Biblioteca, hanno effettuato ricerche ed elaborato i dialoghi.