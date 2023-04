Il Castello di Milazzo aperto il 25 Aprile

StrettoWeb

C’è anche il Castello di Milazzo tra i beni culturali che saranno aperti e visitabili gratuitamente non solo la prima domenica di ogni mese, ma anche in tre date festive: il 25 aprile per la “Festa della Liberazione”, il 2 giugno per la “Festa della Repubblica” e il 4 novembre per la “Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate”.

Il Comune di Milazzo – come ha spiegato l’assessora alla Cultura, Lucia Scolaro – ha aderito all’ordinanza dell’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, in linea con le disposizioni del ministero della Cultura e fortemente sostenuta dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Nelle stesse date sarà possibile accedere gratuitamente anche ai 14 parchi archeologici presenti in Sicilia.