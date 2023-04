iGreco Ospedali Riuniti: “grande successo per la settimana di prevenzione Bollini Rosa”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“La settimana di prevenzione Bollini Rosa per iGreco Ospedali Riuniti è stata un successo”. È quanto si legge nel comunicato diffuso a seguito degli screening gratuiti per Giornata Nazionale della Salute della Donna. “Possiamo dire con grande orgoglio, che oltre alla cardiologia, da sempre la più richiesta, quest’anno abbiamo riscontrato un aumento delle adesioni anche nelle altre specialistiche offerte. I numeri parlano chiaro: 12 visite endocrinologiche con il dottor Esposito, 6 consulenze nutrizionali con la dottoressa Ruffolo, 9 consulenze pneumologiche con il dottor Corno, 6 consulenze urologiche con il dottor De Giacomo e 25 di cardiologia con il dottor Boncompagni e la dottoressa Vozza. Lavoriamo per una sanità efficiente e solidale”.