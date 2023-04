I Guardiani dello Stretto: tutto pronto per il grande evento | VIDEO

StrettoWeb

Il 30 aprile 2023 presso il Palazzetto dello Sport Pala Botteghelle di Reggio Calabria si terrà la seconda edizione della manifestazione sportiva/culturale “I Guardiani dello Stretto”. Un evento di carattere interregionale inserito nel programma federale Nazionale (Federkombat), organizzato dall’associazione Sportiva Dilettantistica “Dekaju Kombat”, in particolare dal presidente della Dekaju Demetrio Rosace, che con impegno e passione trasmette tutto l’amore e la dedizione per le discipline da combattimento, nel territorio reggino. Protagonista dell’evento infatti la kick boxing, una disciplina che unisce forza, disciplina e rispetto.

La manifestazione ha un triplice obiettivo: quello dello sport, della cultura e del turismo. Questa raccoglierà un gran numero di persone, infatti saranno organizzati dei tour per visitare le bellezze naturalistiche, paesaggistiche e culturali della nostra Città. Il Palazzetto dello Sport inoltre sarà circoscritto da stand dove esporre e far conoscere i nostri prodotti, alla manifestazione sarà presente anche il VESPA CLUB di Reggio Calabria.

Ai microfoni di Stretto Web, media partner dell’evento, Robert Bogdan, maestro di kickboxing della società Dekaju spiega che “durante l’evento si confronteranno diversi atleti provenienti da diverse regioni tra cui Calabria, Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata. All’interno dell’evento si svolgeranno la gare di kick boxing, alla quale potranno assistere le persone. Le gare sono divise per fasce di età, dai sette anni in su. Ci poniamo come obiettivo quello di diffondere la disciplina della kickboxing, ancora poco conosciuta nel territorio reggino. Soprattutto perché i nostri atleti stanno raggiungendo degli ottimi risultati. Infatti la nostra atleta Valentina Raschi, ha recentemente conquistato il secondo posto in classifica nel Criterium 2023, qualificandosi così ai campionati italiani che si terranno il 12 maggio a Jesolo. Questo è sicuramente un motivo di orgoglio per la nostra città”.

