“I borghi marinari dello Ionio” protagonista del Seafood Expo Global 2023

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Si avvia alla conclusione il SEAFOOD EXPO GLOBAL 2023, manifestazione che torna ad avere amplissima rilevanza internazionale dopo quella post Covid dell’anno scorso. Grande protagonista dell’Expo il Flag “I borghi marinari dello Ionio“, impegnato su diversi fronti per sostenere l’attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Tradurre gli obiettivi in azioni concrete, questo il proposito del Presidente del Flag Cataldo Minò, presente in prima persona alla manifestazione. Una presenza fattiva e concreta, utile a definire il piano strategico per la prossima programmazione, forti delle competenze e delle esperienze maturate negli anni di Presidenza, per rafforzare la qualità della progettazione e dell’attuazione degli interventi.

“Le nostre aspettative, e mi riferisco a quelle del Flag che mi onoro di rappresentare ma anche della Azienda Ittica Schiavonea che ha aderito all’invito rivolto alle imprese ricadenti del territorio di nostra competenza, sono state tutte soddisfatte, un’esperienza sicuramente utile e positiva per il Flag, per le istituzioni pubbliche e per gli imprenditori perchè al Seafood Expo di Barcellona si riuniscono tutti i protagonisti del settore in una prospettiva di sviluppo verso nuovi mercati nella fase di ripresa postpandemica”.