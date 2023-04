Harry Potter diventa una serie tv: la data d’uscita

StrettoWeb

Harry Potter diventerà una serie tv: ora è ufficiale. La celebre saga nata dalla magica penna di J.K. Rowling si trasforma, dunque, sempre con la Rowling protagonista, come produttrice esecutiva. L’annuncio, che conferma indiscrezioni uscite all’inizio di aprile, è stato fatto da Warner Bros Discovery.

“La serie sarà un fedele adattamento” dei libri di Harry Potter e andrà in onda sul nuovo canale in streaming del gigante dell’entertainment che sarà ribattezzato Max. “L’impegno di Max a preservare l’integrità dei miei libri è importante per me. Non vedo l’ora di essere parte di questo nuovo adattamento che permetterà di approfondire i contenuti dei libri come solo una serie televisiva può fare”, ha detto la scrittrice.

Con una data di debutto prevista tra 2025 e 2026, Warner Bros. Discovery prevede di adattare ciascun libro – ne sono usciti sette, venduti in 600 milioni di copie in tutto il mondo – trasformandolo in una serie “lunga un decennio”. Il cast sarà nuovo di zecca. Non è chiaro, e il capo dei content di Max, Casey Bloys, non ha precisato – se le prese di posizione anti-trans di J.K. Rowling renderanno difficile trovare attori pronti a recitare nella serie: “Harry Potter – ha detto Bloys – è una storia con al centro i valori dell’amore e dell’accettazione di chi si è. Questa è la nostra priorità”. Il servizio Max combinerà le piattaforme Hbo Max e Discovery Plus: il lancio ufficiale negli Stati Uniti è previsto il 23 maggio.