Guerra Ucraina, telefonata Xi-Zelensky: “Cina cercherà un cessate il fuoco anticipato”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Importante novità nel conflitto russo-ucraino. C’è stata infatti una telefonata tra i capi di stato di Cina e Ucraina, Xi Jinping e Zelensky. Il Presidente cinese afferma che “a prescindere dalla situazione internazionale, Pechino è pronta a cooperare con Kiev. La Cina invierà un rappresentante in Ucraina e in altri Paesi per consultarsi sulla soluzione del problema. La Cina cercherà un cessate il fuoco anticipato in Ucraina”.

“Ho avuto una lunga e significativa telefonata con il Presidente cinese Xi Jinping. Credo che questa telefonata, così come la nomina dell’ambasciatore dell’Ucraina in Cina, darà un forte impulso allo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali”, ha invece affermato Zelensky, che dopo la telefonata ha nominato Pavel Ryabikin ambasciatore dell’Ucraina in Cina.

In tutto ciò si inserisce la Russia, con l’intervento della portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova: “notiamo la disponibilità della Cina a compiere sforzi per stabilire il processo negoziale. Allo stesso tempo, Kiev dimostra il rifiuto di qualsiasi valida iniziativa volta a un accordo”.