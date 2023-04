“I Guardiani dello Stretto”: domenica 30 aprile al PalaBotteghelle | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Tutto pronto per “I Guardiani dello Stretto”: l’evento si terrà domani 30 aprile presso il Pala Botteghelle di Reggio Calabria. L’evento di carattere interregionale inserito nel programma federale Nazionale (Federkombat), organizzato dall’associazione Sportiva Dilettantistica “Dekaju Kombat”, in particolare dal presidente della Dekaju Demetrio Rosace, che con impegno e passione trasmette tutto l’amore e la dedizione per le discipline da combattimento, nel territorio reggino. Protagonista dell’evento infatti la kick boxing, una disciplina che unisce forza, disciplina e rispetto. Oggi pomeriggio, sabato 29 aprile, nella Sala Biblioteca di Palazzo Corrado Alvaro, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento, patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La manifestazione ha un triplice obiettivo: quello dello sport, della cultura e del turismo. Questa raccoglierà un gran numero di persone, infatti saranno organizzati dei tour per visitare le bellezze naturalistiche, paesaggistiche e culturali della nostra Città. Il Palazzetto dello Sport inoltre sarà circoscritto da stand dove esporre e far conoscere i nostri prodotti, alla manifestazione sarà presente anche il VESPA CLUB di Reggio Calabria.

