Grave incidente nel crotonese: feriti madre e figlio di 4 anni

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Una donna di 39 anni e il figlio di 4 sono rimasti feriti in un incidente stradale nel Crotonese. E’ accaduto ieri sera intorno alle 23. Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale. L’incidente è avvenuto lungo la provinciale tra il centro abitato di Isola Capo Rizzuto e Le Castella.

Secondo la ricostruzione della dinamica, una Mercedes Classe B era uscita di strada finendo in un terreno coltivato a circa 5 metri sotto il livello della strada. Si è poi ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. Sia la madre che il bambino sono stati affidati alle cure del 118 e trasportati in ospedale a Crotone. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area e l’automobile. Sul posto sono giunti i carabinieri per gli accertamenti del caso.