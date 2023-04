Gran Vinitaly 2023 premia come cantina dell’anno la siciliana Al-Cantàra

StrettoWeb

Vincitrice di “Cantina dell’anno – Gran Vinitaly 2023” è l’azienda siciliana Al-Cantàra del produttore Pucci Giuffrida, associato a Confagricoltura. Giuffrida è presidente della Sezione vitivinicola dell’Unione provinciale agricoltori di Catania. Sono Otto le etichette di Giuffrida premiate all’edizione 5StarWines del Vinitaly, la manifestazione in corso da oggi al 5 aprile a Verona. L’impresa vitivinicola è situata lungo il versante nord dell’Etna in territorio di Randazzo, in provincia di Catania.

L’imprenditore di Confagricoltura si è aggiudicato, tra oltre mille etichette in gara, il premio assegnato alla cantina che ha totalizzato il miglior risultato nei “parziali“, ovvero la somma dei punteggi raccolti fra i primi tre vini in classifica in almeno due categorie di concorso. Giuffrida, commercialista, è entrato nel mondo del vino meno di vent’anni fa.

Classificato al primo posto nella categoria dei rosati “Amuri di fimmina e amuri di matri“, un Etna rosato doc (vendemmia 2021) da uve di nerello mascalese. Stesso punteggio per quattro etichette Al-Cantàra: Etna Bianco Doc Occhi di Ciumi 2021 (carricante e grecanico), Luci Luci 2020 (carricante) e Muddichi di Suli (IGP terre siciliane, 2020); gli altri vincitori, piazzatisi entro i primi tre posti nelle varie categorie, sono: O’ Scuru o’ scuru (Etna Rosso Doc 2020), ‘A Nutturna 2021 (IGP bianco da uve di nerello mascalese), Lu veru piaciri (Etna Rosso Doc 2020 da uve di nerello mascalese e cappuccio) e, fra le bollicine dell’Etna, premiato anche Re Befè, spumante Etna Bianco Brut Doc la cui produzione è iniziata appena due anni fa.

Le otto etichette saranno inserite nel 5Star Wines – The Book 2024, la guida redatta dalla giuria del premio e distribuita in ristoranti, enoteche e a buyer internazionali.