Giro di Reggio Calabria, tutti i divieti di sosta e di transito: attenzione a Catona, Gallico, Archi, Santa Caterina e in centro | INFO e DETTAGLI

“Domenica 16 Aprile la nostra città di sarà interessata dal passaggio e dall’arrivo di una gara ciclistica di rilevanza internazionale, il Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria. La carovana, dopo aver attraversato numerose arterie viarie cittadine, vedrà il suo epilogo sul lungomare Falcomatà, ove all’altezza dell’Arena dello Stretto, sarà collocato il traguardo”. Lo afferma in una nota il Dirigente Comandante Col. Dott. Salvatore Zucco.

“In occasione di detta manifestazione, ai fini di garantire la sicurezza pubblica, il Comando di Polizia Locale ha emanato un’ordinanza per disciplinare le modifiche alla circolazione stradale. Il provvedimento istituisce, tra l’altro, il divieto di sosta con rimozione coattiva sin dalle ore 5,00 del 16.4.2023 e fino alla fine della corsa, su tutto il percorso cittadino della gara (SS.18 da Catona a Pentimele, via Nazionale Pentimele, via S. Caterina d’Alessandria, via Vittorio Veneto, Viale Zerbi, Via Roma e Lungomare Falcomatà,)”.

“In concomitanza con il passaggio della carovana, sarà altresì sospesa la circolazione veicolare sulle vie sopra indicate. A tal proposito la Polizia Locale, che schiererà numerose pattuglie ai fini della gestione dell’evento, invita tutta la cittadinanza a collaborare fattivamente al rispetto dei provvedimenti emessi, onde consentire il pacifico svolgimento della manifestazione e non incorrere in sanzioni conseguenti alle infrazioni. Saranno altresì presenti in ausilio alle forze di Polizia, numerosi volontari identificabili dalle uniformi di servizio, appartenenti alle associazioni di protezione civile già attivate dal Comune.