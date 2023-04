Giro di Reggio Calabria, le comunicazioni del Comune di Siderno su strade e divieti di transito e di sosta | DETTAGLI

StrettoWeb

Domenica 16 aprile 2023 si terrà la “Gara Ciclistica della Provincia di Reggio Calabria” manifestazione ciclistica internazionale su strada. Per consentire lo svolgimento il Comando di Polizia locale ha istituito, con l’Ordinanza n. 22, alcune limitazioni alla circolazione stradale. Pertanto dalle 10 alle 13 sulla SS106 del tratto di competenza del Comune di Siderno sarà istituito il divieto di circolazione e di sosta. L’Associazione ciclistica organizzatrice “Placci 2013” comunica che atleti e carovana al seguito, partiranno alle ore 12.00 da Riace e percorrendo la SS106, transiteranno a Siderno, intorno alle ore 12.30 nelle seguenti vie:

Via Nazionale, Via E. Fermi, Via Vittorio Emanuele, Corso della Repubblica, Via Ionio, Via Mediterraneo per proseguire in direzione sud verso Locri.

Nelle vie interessate dal percorso la circolazione ordinaria sarà temporaneamente sospesa per la durata necessaria al transito dei ciclisti. Per garantire la massima sicurezza, verrà interdetta la sosta ai veicoli lungo il percorso sopra indicato, per cui sarà necessario liberarlo dalla presenza di autovetture. Si raccomanda alla cittadinanza la massima prudenza.

Si ringraziano le Associazioni di volontariato che daranno il loro ausilio alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza della manifestazione sportiva.