Giro d’Italia 2023, la startlist e i favoriti: la Sicilia fa il tifo per Caruso

A poco più di una settimana dal via del 106° Giro d’Italia, che partirà sabato 6 maggio dalla Costa dei Trabocchi, sono stati annunciati gli iscritti che si daranno battaglia lungo le 21 tappe della Corsa Rosa fino al traguardo finale di Roma, domenica 28 maggio.

Favoriti per la maglia rosa

Tra i grandi favoriti per la Maglia Rosa ci sono il Campione del Mondo Remco Evenepoel, vincitore quest’anno di UAE Tour e Liegi-Bastogne-Liegi, e Primoz Roglic, Maglia Azzurra dell’ultima Tirreno-Adriatico con già 7 successi all’attivo in questo inizio di stagione.

Sono tanti gli uomini che vorranno scrivere il loro nome sul Trofeo Senza Fine. L’unico ad esserci riuscito, tra gli iscritti, è Tao Geoghegan Hart (2020), recente vincitore del Tour of The Alps. Il britannico sarà una delle punte della Ineos Grenadiers che schiererà al via il vincitore del Tour de France del 2018 Geraint Thomas. Tra i pretendenti alla Maglia Rosa anche: João Almeida (15 giorni in Maglia Rosa nel 2020), Damiano Caruso (2° nel 2021), Thibaut Pinot (4° nel 2017), Alexsandr Vlasov (4° nel 2021) e Rigoberto Uran (2° nel 2013 e nel 2014).

Favoriti per la maglia ciclamino

Parterre interessante anche tra i velocisti che hanno come grande obiettivo la Maglia Ciclamino. Uno dei favoriti è sicuramente Mark Cavendish, il corridore in attività con più successi al Giro (ben 16), vincitore della classifica a punti nel 2013. Nelle sue sei partecipazioni alla Corsa Rosa ha sempre vinto almeno una tappa.

Tra i suoi rivali diretti ci saranno il debuttante Mads Pedersen, Campione del Mondo nel 2019, Pascal Ackermann, Maglia Ciclamino nel 2019, Fernando Gaviria, Maglia Ciclamino nel 2017, e Michael Matthews, che in passato ha vestito anche la Maglia Rosa. Tra i velocisti presenti anche Giacomo Nizzolo, Magnus Cort Nielsen e Kaden Groves.

Favoriti per la maglia azzurra

Presente tra gli iscritti (ma ancora in forse) c’è Giulio Ciccone, vincitore di questa classifica nel 2019 e particolarmente motivato dalla Grande Partenza nel suo Abruzzo. Tra gli sfidanti il detentore Koen Bouwman, vincitore di due tappe nel 2022, Lennart Kämna, vincitore sull’Etna nel 2022, e gli esordienti Jay Vine e Warren Barguil.

Favoriti per la maglia bianca

La speciale classifica dedicata ai nati dopo l’1 gennaio 1998 vede come principale favorito Remco Evenepoel. A contendere la Maglia Bianca al belga ci saranno vecchie conoscenze come il già citato Joao Almeida, già sul podio in questa classifica nel 2020, e Santiago Buitrago, a segno in una frazione nel 2022. Attenzione anche a Thymen Arensman e ai debuttanti Ben Healy e Andreas Leknessund.

Cacciatori di tappe

Stellare il parterre dei cronoman al via con il Campione del Mondo Tobias Foss che dovrà fare attenzione, tra gli altri, alla voglia di rivincita di rivali del calibro di Filippo Ganna, Stefan Küng, Matteo Sobrero e Edoardo Affini. Tra i corridori alla ricerca di successi parziali, con opzioni da outsider in classifica generale, saranno al via Hugh Carthy, Jack Haig, Pavel Sivakov, Lorenzo Fortunato, Bauke Mollema, Einer Rubio e il sempreverde Domenico Pozzovivo.

Ampio anche il campo dei finisseurs con protagonisti come Fausto Masnada, Victor Lafay, Simone Consonni, Lorenzo Rota, Diego Ulissi, Vincenzo Albanese, Davide Formolo, Taco Van der Hoorn, Alessandro De Marchi, Andrea Vendrame, Stefano Oldani, Luis Leon Sanchez e Filippo Zana.

La startlist del Giro d’Italia 2023

AG2R Citroën Team

PRODHOMME Nicolas

WARBASSE Larry

GALL Felix

CHEREL Mikaël

VENDRAME Andrea

PARET-PEINTRE Aurélien

Alpecin-Deceuninck

RIESEBEEK Oscar

OLDANI Stefano

CONCI Nicola

SINKELDAM Ramon

SBARAGLI Kristian

GROVES Kaden

Astana Qazaqstan Team

CAVENDISH Mark

BATTISTELLA Samuele

PRONSKIY Vadim

FELLINE Fabio

MOSCON Gianni

TEJADA Harold

VELASCO Simone

Bahrain – Victorious

MILAN Jonathan

CARUSO Damiano

HAIG Jack

MÄDER Gino

ZAMBANINI Edoardo

BUITRAGO Santiago

SÜTTERLIN Jasha

BORA – hansgrohe

VLASOV Aleksandr

KÄMNA Lennard

ALEOTTI Giovanni

BENEDETTI Cesare

DENZ Nico

FABBRO Matteo

KONRAD Patrick

PALZER Anton

Cofidis

DELETTRE Alexandre

LAFAY Victor

CIMOLAI Davide

EF Education-EasyPost

CEPEDA Jefferson Alexander

CARTHY Hugh

CORT Magnus

URÁN Rigoberto

HEALY Ben

Groupama – FDJ

VAN DEN BERG Lars

KÜNG Stefan

PINOT Thibaut

INEOS Grenadiers

DE PLUS Laurens

SWIFT Ben

SIVAKOV Pavel

GEOGHEGAN HART Tao

PUCCIO Salvatore

ROWE Luke

THOMAS Geraint

ARENSMAN Thymen

GANNA Filippo

Intermarché – Circus – Wanty

BONIFAZIO Niccolò

Jumbo-Visma

TRATNIK Jan

BOUWMAN Koen

FOSS Tobias

HESSMANN Michel

ROGLIČ Primož

AFFINI Edoardo

KUSS Sepp

GESINK Robert

Movistar Team

RUBIO Einer Augusto

RODRÍGUEZ Óscar

SERRANO Gonzalo

GAVIRIA Fernando

VERONA Carlos

Soudal – Quick Step

VERVAEKE Louis

DEVENYNS Dries

HIRT Jan

EVENEPOEL Remco

VAN WILDER Ilan

SERRY Pieter

BALLERINI Davide

MASNADA Fausto

CATTANEO Mattia

Team Arkéa Samsic

PONOMAR Andrii

RIES Michel

BARGUIL Warren

Team Jayco AlUla

ZANA Filippo

MATTHEWS Michael

DUNBAR Eddie

SOBRERO Matteo

Team DSM

VANHOUCKE Harm

BEVIN Patrick

LEKNESSUND Andreas

Trek – Segafredo

MOLLEMA Bauke

PEDERSEN Mads

TESFATSION Natnael

KIRSCH Alex

CICCONE Giulio

UAE Team Emirates

ACKERMANN Pascal

FORMOLO Davide

ALMEIDA João

VINE Jay

ULISSI Diego

COVI Alessandro

EOLO-Kometa

ALBANESE Vincenzo

FETTER Erik

FORTUNATO Lorenzo

Israel – Premier Tech

POZZOVIVO Domenico

CLARKE Simon

REYNDERS Jens

WÜRTZ SCHMIDT Mads

STRONG Corbin

FRIGO Marco

Green Project-Bardiani CSF-Faizanè

FIORELLI Filippo

COVILI Luca

Team Corratec

BARAĆ Antonio

IACCHI Alessandro

STÖCKLI Jan

AMELLA Matteo

CONTI Valerio