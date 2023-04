Giro di Sicilia, l’USSI Catania omaggia la memoria di Santisteban

StrettoWeb

La corsa a tappe del Giro di Sicilia, ha preso il via da Marsala. Quattro le frazioni in programma con gran finale venerdì 14 aprile a Giarre. In occasione proprio della 4° tappa, con partenza da Barcellona Pozzo di Gotto, con arrivo a Giarre, l’USSI Catania, mette il sigillo, alla prima, di una serie di iniziative, dall’insediamento del nuovo direttivo: Venerdì 14 aprile 2023, alle ore 11, in via Nuova ad Aci Sant’Antonio, l’Ussi Catania, farà “tappa”, nel nuovo Monumento dedicato alla memoria di Juan Manuel Santisteban, ciclista spagnolo, scomparso il 21 maggio del 1976, nella prima semitappa del Giro d’Italia che partì da Catania.

Straordinario l’intervento dell’Amministrazione comunale di Aci Sant’Antonio, del sindaco Santo Caruso e del Consigliere comunale Salvo Conti, ciclista amatoriale, che hanno provveduto alla riqualificazione del monumento, terminata il 3 agosto scorso, con la creazione di una “piazzola del ciclista”, una “panca”, una “fontana”, lo “slot” per le biciclette, insomma, dovrà essere occasione per riflettere sulla sicurezza stradale, sulla sicurezza dei ciclisti, oggi più che mai attuale, con la morte di Rebellin.

Il percorso, per raggiungere questo obiettivo, non è stato facile. Iniziativa fortemente voluta dal vicepresidente dell’USSI, Nunzio Currenti, anche perché la sensibilità dell’Ussi è stata sempre alta sul tema. Interverranno oltre al sindaco, Santo Caruso e il consigliere Salvo Conti, il presidente regionale USSI Gaetano Rizzo, il presidente provinciale Daniele Lo Porto e il presidente Federciclismo catanese, Adolfo Scandurra.