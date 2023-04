Giro di Sicilia, Suter porta a ‘Termini’ la fuga: Caruso cade nel finale!

StrettoWeb

Si avvia verso la conclusione il Giro di Sicilia 2023. Quest’oggi la terza tappa, con partenza da Enna e traguardo finale a Termini Imerese per un totale di 150 km e 1600 metri totali di dislivello. Una tappa di media montagna con 15 km complessivi di salita da scalare nell’ordine su Rocca Vutura, Sperlinga (4 km) e la Portella di Bafurco dal versante sud.

Tappa caratterizzata da una fuga di 6 ciclisti con un altro finale a sorpresa sull’asfalto siciliano. Dal gruppetto si stacca lo svizzero Joel Suter (Tudor Pro Ccycling Team) che a poco più di 15 km dall’arrivo si mette in proprio e, sfruttando le sue doti di cronoman, riesce a mantenere il vantaggio sugli inseguitori portandosi a casa la tappa. Secondo posto per il siciliano Filippo Fiorelli davanti a Elia Viviani. Nel tratto finale paura per Damiano Caruso che finisce a terra in un tornante, si spera senza conseguenze.