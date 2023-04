Giro di Reggio Calabria, la Maglia Amaranto in ‘visita’ ai Bronzi di Riace

StrettoWeb

Il Giro ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria entra ufficialmente nel vivo con la consegna della “Maglia amaranto”, che sarà indossata dal vincitore della gara, al direttore del Museo Archeologico Nazionale, Carmelo Malacrino, per suggellare l’unione fra la manifestazione sportiva ed i Bronzi di Riace.

Se la gara prenderà il via nella giornata di domenica, l’anteprima delle manifestazioni legate al Giro sono già iniziate con il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Verace, ed il Consigliere delegato allo Sport, Giovanni Latella, che hanno accompagnato il Commissario Straordinario della Lega italiana Ciclismo Professionistico, Cesare Di Cintio, fra le meraviglie custodite all’interno del Museo Archeologico dove, di fronte alle statue dei Bronzi, hanno consegnato la maglia la direttore Carmelo Malacrino. Un doveroso tributo del Giro ai due guerrieri greci, cui è dedicata l’edizione che segna il ritorno della grande classica del Sud.

“Riportare in auge una competizione storica e così sentita nel circuito ciclistico nazionale – ha detto il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace – non è soltanto un momento di vanto per l’intero territorio, ma rappresenta una forte operazione di marketing per rilanciare l’area metropolitana nell’anniversario del ritrovamento dei Bronzi. Il dono, simbolico, della maglia del vincitore al direttore del Museo sta a significare l’alto valore culturale che intendiamo associare alla competizione sportiva, e naturalmente la forza promozionale che può assumere una manifestazione di questo tipo“.

“La gara – ha ricordato Versace – verrà trasmessa in differita da Eurosport in tutto il mondo, consentendo ad ognuno di conoscere i nostri antichi borghi e tutto ciò che può offrire la Città Metropolitana sotto il profilo paesaggistico, storico, archeologico e culturale”.

Per il consigliere Giovanni Latella “il territorio è pronto ad ospitare un grande evento sportivo che può davvero contribuire ad aumentare l’attrattività dei nostri luoghi“. “La gran parte dei Comuni che compongono l’area metropolitana – ha affermato Latella – è attraversata dal tracciato di gara. Sarà davvero entusiasmante vedere gli atleti pedalare lungo le nostre meravigliose coste, salire i ripidi sentieri di montagna fino a sfrecciare per le affascinanti e incantevoli colline metropolitane. Cresce, quindi, l’attesa per una competizione sportiva che ha assunto già il merito di proiettare l’immagine positiva della nostra terra e dell’intera Calabria in un contesto nazionale ed internazionale che guarda con molta attenzione al nostro territorio“.