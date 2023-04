Giro di Reggio Calabria, il CT Bennati: “Nazionale protagonista, Viviani campionissimo”

StrettoWeb

Nella giornata di domani, domenica 16 aprile, ritorna il Giro di Reggio Calabria, una corsa storica che torna in calendario dopo 11 anni di assenza. Fra i 15 team protagonisti, presentati nel pomeriggio odierno presso il villaggio hospitality di Piazza Italia, uno ha tutti i riflettori puntati addosso. Il colore azzurro è inconfondibile, quello della Nazionale Italiana.

Il CT Daniele Bennati, intervenuto ai microfoni di StrettoWeb prima della presentazione, ha parlato della presenza degli azzurri in riva allo Stretto. Una nazionale composta da tanti giovani che faranno sicuramente esperienza in una corsa storica, capitanati da Elia Viviani, campionissimo che non ha bisogno di presentazione, con il dorsale numero 1 da campione in carica.

Giro di Reggio Calabria, il CT Bennati presenta la Nazionale Italiana