Il Giro di Reggio Calabria trasmesso in 78 Paesi: come e dove vederlo in tv

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria sarà in onda anche su EuroSport. La grande classica del Sud andrà in differita con una distribuzione internazionale di ben 78 Paesi in tutto il mondo, con due messe in onda con sintesi da circa 50 minuti, con videocartoline, interviste e immagini dei luoghi più suggestivi del territorio metropolitano, previste per lunedì 17 aprile alle 12.30, prima del Tour of The Alps, e per martedì 18 aprile alle 16:30, dopo il Tour of The Alps.

Ai due passaggi televisivi principali si aggiungeranno una serie di highlights, per aumentare l’audience, al termine di altre classiche di ciclismo trasmesse sul canale internazionale dedicato allo sport.

“Una vetrina straordinaria per il nostro territorio – hanno commentato il sindaco facente funzioni Carmelo Versace ed il Delegato allo Sport Giovanni Latella – che consentirà alle tante bellezze della Città Metropolitana una grandissima esposizione mediatica internazionale, capace di raggiungere in tutto il mondo milioni di fan e appassionati di ciclismo.

L’attesa cresce di ora in ora e questo straordinario interesse dimostrato dal circuito mediatico nei confronti dell’evento sportivo e del nostro territorio ci offre la dimensione di quanto importante sia legare la promozione territoriale a questo genere di kermesse. Il Giro della Città Metropolitana è già una scommessa vinta, una grande occasione di visibilità che ancora una volta ci permette di abbinare ad un evento di caratura internazionale le straordinarie bellezze della nostra terra“.