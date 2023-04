Buona Pasqua 2023, oggi è Giovedì Santo: il significato della Lavanda dei piedi e dell’Altare della Reposizione

StrettoWeb

Con il Giovedì Santo entra nel vivo la Settimana Santa con con i vari riti che porteranno alla Passione, Mote e Resurrezione di Gesù Cristo. Un rituale caratteristico del Giovedì Santo è la lavanda dei piedi: il rimando è all’ Ultima Cena di Gesù, nel corso della quale Egli, alzatosi da tavola, si tolse le vesti, si cinse la vita con un asciugamano e, con un catino pieno d’acqua, lavò i piedi agli Apostoli.

Giovedì Santo 2023: il significato dell’Altare della Reposizione

Al termine della messa in Coena Domini del Giovedì Santo, l’Eucaristia viene riposta e custodita nell’altare della Reposizione, chiamato, nel linguaggio popolare di alcune regioni del sud Italia, sepolcro. Sull’Altare della Chiesa sono collocati: il tavolo, simbolo del sacrificio; il pane; i 12 piatti degli Apostoli e il Tabernacolo dove è posta l’Eucaristia, tutti doni e simboli umili, rappresentativi della comunità. Vengono, inoltre, preparate composizioni floreali con germogli di semi di grano o di altri cereali.

Buon Giovedì Santo 2022: ultimo giorno di Quaresima e introduzione al Triduo

Il Giovedì Santo è entrato a far parte del Triduo con l’ultima riforma del Concilio Vaticano II. Esso è l’ultimo giorno di Quaresima e, con la Messa in Coena Domini, inizia il Triduo pasquale dove si celebra l’Ultima Cena di Gesù prima della sua Passione e si commemorano l’istituzione dell’Eucarestia e del Sacerdozio ministeriale e il comandamento dell’Amore fraterno.

